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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد للبشرية..هكذا تعمل أمريكا على دمار الأرض وهذا ما قاله عالم أرجنتيني

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

تهدد السياسات الأمريكية العدوانية تجاه روسيا في أزمة أوكرانيا الحالية أمن البشرية جمعاء ، وفقًا لعالم الاجتماع الأرجنتيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأرجنتيني مارسيلو رودريجيز، وفق ما ذكرت صحف صينية.

زعم رودريجيز أن السياسات الأمريكية بالعقوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية زادت العالم بؤسًا.

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فرضت أمريكا ودول الغرب عقوبات شديدة على روسيا بهدف الحد من قدرتها على التحرك والمناورة فيما يخص الحرب الأوكرانية.

وذكر رودريجيز، أن امريكا تتدخل في الحرب بقوة من خلال ارسال أسلحة أمريكية و أوروبية بالمليارات، ما يجعل الأمر صراعا أكبر من مجرد حرب بين دولتين بل صراع عالمي، لن ينجو منه أحد لو اتسعت دائرة الحرب ، و هذا ما أكد عليه قائد حلف الناتو ينس ستولتنبرج.

ويشير رودريجيز، إلى أنه كان بإمكان حلف الناتو في بداية الحرب أن يعملوا على  تهدئة الأمور والتوسط بأن يكونوا طرفا دوليا محايد، لكن الغرب اعتبر نفسه طرف في الصراع بالسلاح والمال، ما عقد الأمور.

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