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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد التايكوندو ببرونزية سيف عيسى

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، ببرونزية بطولة الجائزة الكبرى فئة الـG10 والمقامة حاليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على الاتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو واللاعبة سيف عيسى هنأهم خلاله بهذا الإنجاز.

وتقديم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة له على أدائه، وظهوره المميز بالبطولة، و إحرازه ميداليتين برونزية بالبطولة فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.

وكان أحرز سيف عيسى بطل منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات وزن -80 كجم ببطولة نهائي الجائزة الكبرى فئة الـG10  والمقامة حاليا في الرياض بالسعودية.

تمكن سيف من الحصول على الميدالية البرونزية بعد تغلبه على لاعب أمريكا بنتيجة 2-0، في مباراة الميدالية البرونزية.

وحققت سلمى علي، لاعبة منتخب مصر للبارا تايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزها في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على بطلة البرازيل.

ويقود المنتخب الوطني فنيا أسامة السيد ومحمد مجدي ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على المنتخب الأول ويرافق البعثة المستشار محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للتايكوندو

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