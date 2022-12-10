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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الوداع الحزين لكأس العالم.. قائد منتخب البرازيل يعلن اعتزاله دوليا

داني ألفيس ونيمار
داني ألفيس ونيمار

أعلن داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، اعتزاله اللعب دوليا، بعد وداع السيليساو بطولة كأس العالم 2022، من الدور ربع النهائي.

 وودع منتخب البرازيل بطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة.

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وقال داني داني ألفيس في تصريحات صحفية عقب وداع البرازيل كأس العالم 2022:"كأس العالم هذه كانت الأخيرة بالنسبة لي ، حان الوقت لأقول ذلك".

أضاف:" لا أعتقد اعتزال نيمار، إنه رائع ، كرة القدم البرازيلية بحاجة إليه للاستمرار".

 الحظ يعاند البرازيل:

سيطر التعادل السلبي على لقاء البرازيل وكرواتيا، ليتجه المنتخبان إلى الوقت الإضافي، وفي الدقيقة 105، استطاع نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، أن يفض الاشتباك من مهارة فردية بمرواغة حارس كرواتيا وتسديد الكرة في الشباك، ليسجل السيليساو الهدف الأول.

وفي الدقيقة 117، أطلق  برونو بيتكوفيتش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بأحد مدافعي البرازيل، وتسكن الكرة الشباك.

اتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، ليفوز المنتخب الكرواتي في النهاية بنتيجة 4-2.

ودخل نجوم منتخب البرازيل في حالة صدمة وبكاء عقب الخسارة أمام كرواتيا.

البرازيل كأس العالم كأس العالم 2022 منتخب البرازيل داني ألفيس

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