المشدد 5 سنوات للمتهم بتمزيق جسد سائق بقليوب فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل، لاتهامه بالشروع في سرقة سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4491 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1201 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "خالد ا ص"، 30 سنة، عامل، مقيم أبيس، محرم بك بالإسكندرية، شرع في سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "عبد الله جميل عبد الله"، كرهاً عنه بأن باغته بإشهار سلاحاً أبيض - محل التهمة الثانية في وجهه فأحدث إصابته بمواطن متفرقة من جسده والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاوماته إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني، كما أحرز أداة "كتر"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.