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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر مهنئا منتخب المغرب: شعرنا بالفخر بكم

صدى البلد

أثار فوز المغرب على البرتغال فى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، حماس العرب والمصريين بوصولهم للتصفيات نصف النهائية.

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الناظر
الناظر


واحتفل الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بفوز منتخب المغرب على البرتغال فى كأس العالم 2022 ووصوله للتصفيات النهائية.

وبالرغم أن معظم منشورات دكتور هاني الناظر بعيدة مباريات كرة القدم، إلا أن هذا الحدث يشكل أهمية كبيرة كانتصار عربي.

وهنأ هانى الناظر، منتخب المغرب عبر صفحته على الفيس بوك بمنشور جديد، قائلا: “مبروك للمغرب الصعود للدور قبل النهائي… مبروك للشعب المغربي الشقيق”.

وأضاف هانى الناظر، قائلا: “شكرا شباب فريق المغرب علي هذا الأداء المشرف… شعرنا بالفخر بكم يا أبطال في مصر”.

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