سيدات يد الزمالك يهزمن سموحة في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 25/29 باللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت بصالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

يذكر أن الفريق تعادل مع سبورتنج 26/26 بالجولة السابقة التي جمعتهما أمس الجمعة بصالة المنافس بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلاقي” سيدات” اليد نظيره المعادي بالجولة المقبلة من الدور ذاته السبت المقبل في تمام السادسة مساءً بملعب الأخير.

ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك: قاسم إبراهيم مديراً فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وأشرف حسين محللاً للأداء وحسن شاكر مدير إداريا القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة وهبة حسنين مديرة إدارية.