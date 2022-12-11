تقرير: الجيش الألماني يعاني ماديا ويفتقر إلى الدبابات والمدفعية

أعلن رئيس المجموعة الألمانية الفرنسية لشركات الدفاع، فرانك هاون، السبت، أن الجيش الألماني، يعاني ماديا في جوانب عديدة.

وقال هاون في مقابلة مع صحيفة "سود دويتش تسايتونج": "يُحافظ الناتو على قدرته الدفاعية لأن له شريك قوي في الولايات المتحدة، بينما لا يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها إلا بشروط.. كان الجيش الألماني يمتلك ألفي دبابة ليوبارد 2، وحاليا فقط 300 ، وبواسطتها يمكن حماية مدينة أوغسبورج، ولكن ليس برلين بالتأكيد".

وردا على سؤال حول ما الذي يفتقر إليه الجيش الألماني بالضبط، قال: "كل شيء تقريبا ينقصه، وإذا نظرنا إلى الحرب في أوكرانيا، فسنرى، أولا وقبل كل شيء، أننا نفتقر إلى المدفعية ".

يُشار إلى أن العديد من السياسيين الألمان يعبّرون عن فكرة أن الجيش الألماني يقف على أرضية مادية ولوجيستية غير كافية.

وفي هذا الخصوص، قالت إيفا هوجل، مفوضة البوندستاج لشؤون الدفاع: "لا تقوم ألمانيا بتحديث قواتها المسلحة بشكل سريع، وأضحت قاعدته المادية الآن أسوأ مما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه تم إرسال الكثير من السلاح إلى كييف".

وأشارت إلى أنه في نهاية فبراير، صوّت البرلمان الألماني على تخصيص 100 مليار يورو للاحتياجات الدفاعية: شراء معدات وذخيرة ومعدات جديدة، وتطوير أنظمة جديدة.

واختتمت: “لسوء الحظ، كل هذا لا يجري بالسرعة الكافية، وألمانيا بحاجة إلى شراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو من أجل تأمين قواتها المسلحة بالكامل، والجنود لا يتم تزويدهم دائما بالملابس اللازمة”.