خبير : الذهب أفضل وسيلة ادخار على المدى البعيد

أكد الدكتور إبراهيم حجازي أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة :" أن الفراعنة هم أول من صنعوا السبيكة الذهبية فى العالم .

وأشار فى تصريح لصدى البلد- على هامش المعرض الدولى للذهب الذى افتتحه امس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن اجتماعيا واقتصاديا على المدى البعيد لجميع الأسر والمجتمعات رغم ارتفاع أو تذبذب أسعاره .

يذكر أن المعرض تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام.

وقام كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية داخل المعرض وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.