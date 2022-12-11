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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة «إنشاء صندوق مصر الرقمية»

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  رئيس مجلس الشيوخ الجلسة  العامة اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المستركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وأوضح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعًا؛ لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة؛ بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

وأكد التقرير، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف؛ لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفعالية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، ويساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين من مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

وأضاف أن إنشاء الصندوق يساعد على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم تنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية وتوفير عائد اقتصادي يمكن قطاعات الدولة من تقديم هذه الخدمات بشكل أفضل، بخلاف العمل على القضاء على الأمية الرقمية وحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع المعاملات لما لا يحملهم أعباء إضافية.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة صندوق مصر الرقمية الحكومة مجلس النواب

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