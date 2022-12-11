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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة نارية لـ المغرب.. موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

المغرب
المغرب

انتهت مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت تأهل كلا من كرواتيا وفرنسا والمغرب والأرجنتين.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على البرتغال بهدف نظيف، ليواصل كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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بينما تأهل منتخب كرواتيا على حساب البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، وتأهل منتخب الأرجنتين على حساب هولندا بركلات الترجيح أيضاً، وأخيراً منتخب فرنسا على حساب إنجلترا بنتيجة 2/1، وذلك في ربع نهائي كأس العالم.

موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم 

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كرواتيا يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

كأس العالم كأس العالم 2022 المغرب موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم منتخب كرواتيا

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