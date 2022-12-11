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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتيشيرت المغرب.. ياسمين عز تهنئ أسود الأطلس على إنجاز كأس العالم بطريقتها

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين علي

هنأت الإعلامية ياسمين عز، منتخب المغرب، بمناسبة الفوز على منتخب البرتغال، والتأهل لدور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

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مواجهة نارية لـ المغرب.. موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022


وظهرت ياسمين، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، مرتديه تيشيرت منتخب المغرب، متحدثة باللكنة المغربية، قائلة :"مربوحة، مربوحة".


وأضافت ياسمين عز :"خلتونا نصدق إن مافيش حاجة اسمها مستحيل، وتقدروا تحققوا مزيد من الإنجازات".
 

وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا، وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في بطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز على نظيره  البرتغالي، في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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