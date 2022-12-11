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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. مصرع شخص داخل مصعد ببرج سكني بمغاغة

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه بمصعد ببرج سكني بمدينة مغاغة شمال المنيا وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شخص إثر سقوط مصعد أحد الأبراج السكنية بمغاغة، وتم نقله إلى المستشفى.

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انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفي أصيب بجروح بالغة في الرأس ويعاني من نزيف شديد، أسفر عن وفاته في الحال.

البحث الجنائي


وأوضحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن المتوفى كان في زيارة لاحد أقاربه بالبرج  وتعرض لحادث اصطدام الأسانسير أثناء نزوله من الأعلى بعدما فتح الباب بالخطأ ما أدى إلى وفاته ولا توجد شبهة جنائية.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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