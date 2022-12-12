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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث يعقد ورشة عمل التحديات في الترميمات الجمالية وإعادة التأهيل الكامل للفم مع تأملات في الأساليب الرقمية .. غدا

القومي للبحوث
القومي للبحوث

اعلن المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة أماني رمضان علي موسي وكيل المعهد والقائم بأعمال عميد معهد بحوث طب الفم والاسنان عن إقامة يوم الثلاثاء ١٣ديسمبر٢٠٢٢ يوم علمي و ورشة عمل بعنوان  " التحديات في الترميمات الجمالية وإعادة التأهيل الكامل للفم مع تأملات في الأساليب الرقمية" ،في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث الدقي الجيزة.

واشار المركز إلى أنه يبدا اليوم العلمي بكلمة افتتاحيه تلقيها الأستاذة الدكتورة اماني رمضان علي موسي- وكيل المعهد والقائم بأعمال عميد معهد بحوث طب الفم والاسنان للترحيب بالسادة المحاضرين و الضيوف.

بينما يبدأ اليوم العلمي بمحاضرة قيمة ومهمة للأستاذة الدكتورة ايمان عبد الوهاب أستاذ الاستعاضة الصناعية بجامعة القاهرة هي عن التعقيدات والتحديات المرتبطة بإعادة البعد الرأسي الإطباقي لإعادة تأهيل الفم بالكامل لتحسين الشكل الجمالي، وتجنب التأثيرات الضارة على مفصل الفك وعضلات الوجه. موضحة الطرق والأساليب العلمية السليمة المبنية على الدليل لاستعادة البعد الإطباقي.

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واستكمل : " ثم يلقي محاضرة شيقة الدكتور عمر خالد الباحث بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة بالمركز القومي للبحوث عن الناحية الجمالية لغارسات الاسنان".

واضاف: "تختتم المحاضرات بمحاضرة متميزة من الدكتور احمد سليمان المدرس بقسم الاستعاضة السنية المثبتة بجامعة القاهرة عن كيفية Save translation، عن استراتيجيات تحضير القشرة السيراميكية الجمالية الغير المباشرة للأسنان".

بينما بعد انتهاء المحاضرات سوف يتم عمل ورشة عمل بالتعاون مع شركة دنت سبلاي سيرونا ممثلة في الأستاذ منتصر مسعود المسئول الإقليمي للشركة بالتعاون مع دكتور احمد سليمان علي تدريب الحضور علي الطرق الحديثة المستخدمة في الماسحات الضوئية داخل الفم و أيضا كيفية تصميم التركيبات رقميا و اضافة الصفات و الالوان للتركيبات لمحاكاة الصفات الشكلية للسن الطبيعي.

وتابع المركز: " المنظمون لليوم العلمي هم الدكتور محمد عبد الفتاح الباحث بقسم الجراحة و الاشعة بمعهد بحوث طب الفم و الاسنان ، بالمركز القومي للبحوث، الدكتورة أسماء نبيل البرعي الأستاذ المساعد بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة و المتحركة ، معهد بحوث طب الفم و الاسنان ، المركز القومي للبحوث، الدكتور عمر خالد الباحث بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة و المتحركة، معهد بحوث طب الفم و الاسنان ، المركز القومي للبحوث، الدكتورة شيريهان محمد عيسي الأستاذ المساعد بقسم الاستعاضة الصناعية المثبتة و المتحركة ، معهد بحوث طب الفم و الاسنان ، المركز القومي للبحوث ".

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