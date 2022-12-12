ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

يتعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الثلاثاء ، تحديدا قبل أذان الفجر بساعة و 22 دقيقة في المسجد الحرام وهو التعامد الثاني والأخير لعام 2022، بعد التعامد الأول يوم 6 ديسمبر الحالي.

04:07 صباحاً

ويبلغ القمر ميله عرض مكة ومتوسطا خط زولها (التعامد) عند 04:07 صباحاً بتوقيت مكة (01:07 صباحاً بتوقيت جرينتش) وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة وقرصه مضاء بنسبة (79%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 126 درجة ، ويبعد مسافة 405,335 كيلومتر وهي فرصة لتصوير القمر مع شروق الشمس مع السماء الزرقاء.

وتعتبر ظاهرة التعامد على الكعبة من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية الفلكية بجدة، يكون موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد والتي يشاهد فيها القمر يشير إلى اتجاه مكة المكرمة علماً بأن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام نادراً ما يكون الميل مطابقاً تماماً مع عرض الكعبة المشرفة حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة ، لذلك لا يعتمد على التعامد في معرفة القبلة للمناطق القريبة من مكة مثل جدة و عسفان أما المدن البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك .

وعليه فإن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في منطقة الخليج العربي والدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد على الكعبة فإن اتجاه يشير إلى مكة وللحصول على نتائج دقيقة يستخدم المختصين بعض الأجهزة لإجراء القياسات الدقيقة لهذه الظاهرة الفلكية النادرة.

جدير بالذكر أن تعامد القمر على الكعبة المشرفة يحدث في أوقات معينة من العام ، وبحدث هذا العام مرتين ويتم تحديد ذلك بدقة متناهية وان كانت هذه الظاهرة قليل الحدوث مقارنة مع دورات القمر حول الأرض في كل عام.