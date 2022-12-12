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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كرتونة البيض بـ 90 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو للبيضاء بين 41 و 43 جنيهًا ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 82 و 85 جنيها ووصلت 90 جنيها في بعض المناطق ، بزيادة قدرها 16 جنيها، خلال أسبوعين.

 

وشهدت الأسعار اليوم ارتفاعا إذ وصل سعر الكيلو إلى  37-38 جنيها في المزرعة، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 12-12-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

 

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أسعار الدواجن

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل، بـ أسعار الدواجن كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 12-12-2022 

اسعار الدواجن
  • الدواجن البيضاء: بين 37-38 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و41 و43 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 59- 61 جنيهًا للكيلو
  • الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 54 و 56 جنيها
  • الأوراك: بين 47- 49 جنيهًا للكيلو
  • البانيه: بين 90- 100 جنيه للكيلو
  • الدواجن الرومي: 60-65 جنيها للكيلو
  • الدواجن الأمهات البيضاء: 25-26 جنيها في المزرعة وبين 29-30 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 1.75_2 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 2.75 _ 3 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم في السوق المحلية

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل  78.75 -80 جنيها  للطبق في المزرعة و 82 -85 جنيها  للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 74.75 -76 جنيها في المزرعة ، وبين  79  و 81 جنيها للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 80 و 85 جنيها.  

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

  • أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
  •  
  • أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو.
  •  
  • أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو.
  •  
  • أسعار  البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو.
الدواجن أسعار الفراخ اسعار الدواجن والبيض اليوم أسعار الكتاكيت أسعار البط اليوم

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