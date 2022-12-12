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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 12_12_2022

أسعار العملات
أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 12- 12 - 2022.

 

 

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 24.64 جنيه للبيع، و24.56 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 25.96 جنيه للبيع، و25.87 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 30.21 جنيه للبيع، و30.10 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.55 جنيه للبيع، و6.53 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 80.36 جنيه للبيع، و80.09 جنيه للشراء.

 

أسعار الدولار العملات العربية الأجنبية اليوم الأثنين سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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