السجن المشدد 3 سنوات لعامل قتل صديقه بسبب علاقة غير شرعية بأسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامه بقتل صديقة بعد إقامة علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم بمركز القوصية.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد أبوسداح ، وأمانة سر ناصر فؤاد و سيد علي .



تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغا من " محمود . ج . أ " بتغيب شقيقه عن المنزل ويدعى " عزت " بعد أن توجه إلى منزل " منصور . م . م " المتهم وبسؤال المتهم أقر بأنه قام باستدراج المجني عليه عن طريق دعوته لتناول العشاء بصحبته في منزله، حيث أنهم كانوا معتادين الجلوس في منزل المتهم لتعاطي مخدر الشابو سويا، وعقب تناولهم العشاء قام المتهم بمغافلة المجني عليه وقام بتوثيقه من يديه وقدميه ووضعه داخل سيارة ونقله إلى مزرعة خاصة به بالطريق الصحراوي الغربي، وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى وفاته وقام بإلقائه في حفرة سبق وأن حفرها المتهم منذ فترة بقصد التنقيب عن الآثار وردم التربة عليه وبرر المتهم جريمته لموجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه وأرشد عن مكان الجثة والسلاح المستخدم.