عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعامل قتل صديقه بسبب علاقة غير شرعية بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامه بقتل صديقة بعد إقامة علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم بمركز القوصية.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد أبوسداح ، وأمانة سر ناصر فؤاد و سيد علي .

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

إحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي شارك في قتل وإصابة 6 أشخاص بأسيوط


تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغا من " محمود . ج . أ " بتغيب شقيقه عن المنزل ويدعى " عزت " بعد أن توجه إلى منزل " منصور . م . م " المتهم وبسؤال المتهم أقر بأنه قام باستدراج المجني عليه عن طريق دعوته لتناول العشاء بصحبته في منزله، حيث أنهم كانوا معتادين الجلوس في منزل المتهم لتعاطي مخدر الشابو سويا، وعقب تناولهم العشاء قام المتهم بمغافلة المجني عليه وقام بتوثيقه من يديه وقدميه ووضعه داخل سيارة ونقله إلى مزرعة خاصة به بالطريق الصحراوي الغربي، وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى وفاته وقام بإلقائه في حفرة سبق وأن حفرها المتهم منذ فترة بقصد التنقيب عن الآثار وردم التربة عليه وبرر المتهم جريمته لموجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه وأرشد عن مكان الجثة والسلاح المستخدم.

جنايات أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط محكمة أسيوط القوصية مخدر الشابو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

الدواء به سم قاتل.. الصحة العامة تحذر المواطنين من أمر مهم

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدينة جدة السعودية.. وفيديوهات توثق أزمة الحركة

بعد القبض عليها.. شاهد أغرب ملابس هدير عاطف المثيرة للجدل

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 12/12/2022

موضوعات متعلقة

السجن المؤبد وجثة.. العيش والملح تحول إلى دم بأسيوط

شطروا جثته نصفين وألقوها بالترعة..جنايات أسيوط تنظر محاكمة 5 متهمين بقتل نجل عمهم

ترشيحاتنا

هدير عاطف .. 5 معلومات عن البلوجر الشهيرة بعض القبض عليها

اقتصاد السعودية| الاحتياطيات الأجنبية بالمملكة بأعلى مستوى منذ مارس 2020

صقر: مشروع "انطلاق" يحتضن المبتكرين ويدعم أصحاب الشركات الناشئة لتحقيق التنمية.. خاص

المساجد تدعو للصلاة بالمنازل وتعليق الدراسة بمكة المكرمة بسبب السيول

حبس عاطل لاتهامه بمحاولة إدخال 89 قطعة حشيش إلى سجن الصف

"اللي إداك يدينا يا سيدي".. دبابة مستعملة للبيع بـ 95 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان الحالة الثانية من جدري القرود.. تعرف على أهم الأعراض

بشورت وتيشيرت.. أول ظهور لأنغام بعد العملية يثير ضجة علي الفيسبوك

وبخته بالملعب.. شاهد صور اللاعب أشرف حكيمي وزوجته

هربان واتقبض على مراته.. شاهد صور هدير عاطف بالتحقيقات

فيديو

نفس الملامح.. نجوم عرب يشبهون المشاهير الأجانب

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ