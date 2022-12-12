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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تيسيرات للمتقدمين للحصول على ترخيص محل طبقًا للقانون

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن على مسؤولي مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.

جاء ذلك فى إطار بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية اليوم الأحد بكافة محافظات الجمهورية.

محافظ القاهرة: تقديم خدمة تراخيص المحلات لـ316 نشاطا طبقًا للقانون الجديد

وأكد عبد العال  خلال تفقده مركز اصدار تراخيص المحلات بحي النزهة بمحور جوزيف تيتو لمتابعة بدء  تطبيق المنظومة الجديدة ، أن المحافظة انتهت من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كافة أحياء القاهرة بعد إقرار القانون وتفعليه رسميا اليوم.

وأضاف محافظ القاهرة ، أن المراكز الـ37 تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحلياتLgs.gov.eg  لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

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