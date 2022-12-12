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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة المونديال.. نجم منتخب المغرب يتألق رغم معاناته مع تشيلسي

حكيم زياش
حكيم زياش

أكدت تقارير إعلامية أن حكيم زياش  نجم منتخب المغرب يعتبر مفاجأة كأس العالم بقطر 2022 مشيرة إلي أنه قدم أداء مثاليا رغم معاناته مع فريقه الإنجليزي تشيلسى.

وتغلب منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي على نظيره منتخب البرتغال بهدف دون رد أحرزه يوسف النصيري فى المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وحصد منتخب المغرب 17 مليون يورو بعد ترشحه لدور الثمانية من المسابقة الأبرز في العالم بعدما تخطى نظيره منتخب اسبانيا بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي فى دور الستة عشر بمونديال قطر 2022.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره الفرنسي بعد غد الأربعاء في نصف النهائي، بملعب البيت.

وقال صحيفة سبورت الكاتلونية : من أكبر مفاجآت المونديال هو حكيم زياش نجم منتخب المغرب الذي يقدم بطولة مثالية في كافة تفاصيلها، رغم معاناته في تشيلسي.

أضافت الصحيفة الكاتلونية : حكيم زياش نجم منتخب المغرب أثبت خطأ الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترددت بالتعاقد معه الصيف الماضي.

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موعد مباراة فرنسا ضد المغرب 

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيره منتخب فرنسا يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم .

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وافريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

واستطاع منتخب المغرب في عبور دور المجموعات متصدر بعد التعادل مع كرواتيا 0-0 وفوز علي بلجيكا 2-0 وفوز علي كندا 1-0 ثم فوز علي إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي .

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انتصار تاريخي 

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على حساب البرتغال، مساء السبت بربع نهائي كأس العالم.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب المغربي واصل نتائجه المميزة بالمونديال، والتي كان آخرها الفوز على البرتغال.

وتابع حتحوت، إن مستوى المنتخب المغربي، يرتفع من مباراة إلى أخرى، لافتا إلى أن الانتصارات التي تتحقق مستحقة وليست من قبيل الحظ أو الصدفة.

وشدد حتحوت قائلا :" لماذا لا يفوز المغرب بكأس العالم؟، أعتقد بأنه حان الوقت لتتويج منتخب عربي بالمونديال، وعلى المنتخب المغربي أن يثق بحظوظه حتى يتجاوز المرحلة المقبلة".

منتخب المغرب منتخب البرتغال كأس العالم تشيلسي وليد الركراكي

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