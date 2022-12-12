3 مليارات دولار.. المالية ترد على شائعات "الإرهابية" حول اتفاق صندوق النقد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقريرا مفصلا عن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل بقيمة ٣ مليارات دولار.

وأوضح التقرير المنشور علي الصفحة الرسمية للوزارة والصادر عن وحدة الإعلام، عددا من النقاط للرد علي الشائعات التي يطلقها البعض من المنتمين للجماعات الإرهابية والتي تعمل ضد مصالح الدولة المصرية.

وذكر التقرير أن الاتفاق مع الصندوق والذي اتسم بشفافية مع الجهات المعنية داخل الحكومة المصرية بالإضافة الركائز التي يتضمنها البرنامج والتي تراعي البرامج البيئية.