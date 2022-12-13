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رئيس التحرير
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ديني

كيف أحصل على نوم هادئ ليلا؟.. 3 أعمال تطرد الكوابيس

كيف أحصل على نوم
كيف أحصل على نوم هادئ ليلا ؟

كيف أحصل على نوم هادئ ليلا ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط. 

كيف أحصل على نوم هادئ ليلا ؟

وكشف مرزوق عن الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ، حيث سائل يقول: كيف أحصل على نوم هادئ ليلا ؟، موضحا أن من أراد الحصول على نوم هادئ بعون الله تعالى فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال. 

وبين أن العمل الأول قراءة المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس في كفيه وأن يمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، وأن العمل الثاني قراءة آية الكرسي فقد ورد أن من قرأها لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان.

وأوضح أن العمل الثالث هوقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) الخ الآيتين قبل النوم.

وشدد الداعية الأزهري أن هذا التحصين العظيم له أعظم الفوائد لمن واظب عليه قبل النوم ويتضح ذلك فيما يلي : فعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ بالآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة ج 19 ص 67- 66 . 

وفي معنى كفتاه أقوال منها ما يلي: 
1 - أجزأتاه عن قيام الليل 
2 - كفتاه من كل سوء 
3 - كفتاه شر الشياطين 
4 - دفعتا عنه شر الجن والشياطين.

كما شدد على أن قراءة هاتين الآيتين سبب لطرد الشياطين من المكان، فعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان) سنن الترمذي أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة البقرة .

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دعاء قبل النوم للتوبة 

• اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

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