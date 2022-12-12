جنايات بورسعيد تقضي بحبس عامل 3 سنوات مشددة

ضبط بحوزته 12 لفافة حشيش

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي واحمد محمد الجمل الروساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد علي عامل فى بورسعيد يتاجر في الحشيش.

أحداث القضية إلى يوم 20 أكتوبر بدائره قسم الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز السيد ا م ا ا ويبلغ من العمر 41 عاما، ويعمل عامل، وكان مقيما بالكيلو 4 ونصف بالرسوة وقت الجريمة، وحاليا بالقابوطي الجديد، بقصد الإتجار جوهر مخدرا لنبات الحشيش، في غير الأحوال المطرح بها قانونا.

وشهد محمد حسام سمير إبراهيم 25 ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب أول بمحافظة بورسعيد أمام محكمة جنايات بورسعيد، أنه بضبط وتفتيش المتهم باذن من النيابة العامة عثر بحوزته على 12 لفافة لنبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي، ومواجهته أقر باحرازه للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة المضبوطة عبارة عن 12 لفافة لنبات الحشيش المخدر القنب، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات والتي وزنت قائما على ميزان المعمل الكهربائي الحساس 205 جرامات.

وحكمت المحكمة علي المتهم بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات، وغرامة خمسون الف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك في القضية رقم 3363 لسنة 2022، والمقيدة برقم 1338 لسنة 2022 كلي بورسعيد.