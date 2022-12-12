بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

أشعل الفنان حسن شاكوش حفله فى مهرجان فيفا والذى يقام فى قطر وذلك بعد تقديمه عدد من الأغانى التى نالت اعجاب الجمهور هناك.

وحرص حسن شاكوش على الاحتفال بصعود المنتخب المغربى الى نصف النهائى فى كأس العالم وذلك على طريقته الخاص بحمل العلم المغربى وكذلك العلم المصرى.

يذكر أن قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن اختياره من قبل فيفا ضمن قائمة المشاركين في احتفالات كأس العالم بقطر 2022، كان له شروط.

وأضاف حسن شاكوش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القائمين على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعماله، قائلا: "اختياري كان بناءً على شعبيتي، والناس بتوع الفيفا مش هيجيبوا عاطل على باطل أو حد مش معروف، أنا عندي أرقام مشاهدات فلكية على اليوتيوب، والحفل هيكون حاضره من 60 إلى 80 ألف متفرج.

وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

IMG-20221212-WA0019

IMG-20221212-WA0027

IMG-20221212-WA0022

IMG-20221212-WA0023

IMG-20221212-WA0020

IMG-20221212-WA0026

IMG-20221212-WA0021

IMG-20221212-WA0025

IMG-20221212-WA0030

IMG-20221212-WA0029

IMG-20221212-WA0031

IMG-20221212-WA0028

IMG-20221212-WA0024

IMG-20221212-WA0012

IMG-20221212-WA0016

IMG-20221212-WA0017

IMG-20221212-WA0014

IMG-20221212-WA0018

IMG-20221212-WA0015

IMG-20221212-WA0013