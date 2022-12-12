عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أشعل الفنان حسن شاكوش حفله فى مهرجان فيفا والذى يقام فى قطر وذلك بعد تقديمه عدد من الأغانى التى نالت اعجاب الجمهور هناك. 

وحرص حسن شاكوش على الاحتفال بصعود المنتخب المغربى الى نصف النهائى فى كأس العالم وذلك على طريقته الخاص بحمل العلم المغربى وكذلك العلم المصرى. 

يذكر أن قال مطرب المهرجانات حسن  شاكوش، إن اختياره من قبل فيفا ضمن قائمة المشاركين في احتفالات كأس العالم بقطر 2022، كان له شروط.

وأضاف حسن شاكوش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القائمين على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعماله، قائلا: "اختياري كان بناءً على شعبيتي، والناس بتوع الفيفا مش هيجيبوا عاطل على باطل أو حد مش معروف، أنا عندي أرقام مشاهدات فلكية على اليوتيوب، والحفل هيكون حاضره من 60 إلى 80 ألف متفرج.

وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس. 

IMG-20221212-WA0019
IMG-20221212-WA0019
IMG-20221212-WA0027
IMG-20221212-WA0027
IMG-20221212-WA0022
IMG-20221212-WA0022
IMG-20221212-WA0023
IMG-20221212-WA0023
IMG-20221212-WA0020
IMG-20221212-WA0020
IMG-20221212-WA0026
IMG-20221212-WA0026
IMG-20221212-WA0021
IMG-20221212-WA0021
IMG-20221212-WA0025
IMG-20221212-WA0025
IMG-20221212-WA0030
IMG-20221212-WA0030
IMG-20221212-WA0029
IMG-20221212-WA0029
IMG-20221212-WA0031
IMG-20221212-WA0031
IMG-20221212-WA0028
IMG-20221212-WA0028
IMG-20221212-WA0024
IMG-20221212-WA0024
IMG-20221212-WA0012
IMG-20221212-WA0012
IMG-20221212-WA0016
IMG-20221212-WA0016
IMG-20221212-WA0017
IMG-20221212-WA0017
IMG-20221212-WA0014
IMG-20221212-WA0014
IMG-20221212-WA0018
IMG-20221212-WA0018
IMG-20221212-WA0015
IMG-20221212-WA0015
IMG-20221212-WA0013
IMG-20221212-WA0013
IMG-20221212-WA0011
IMG-20221212-WA0011
حسن شاكوش الفنان حسن شاكوش مهرجان فيفا المنتخب المغربي علم المغرب علم مصر Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

سيارات وعقارات لاخفاء نشاطهم غير المشروع ..النيابة تكشف عن عصابة كبيرة

موضوعات متعلقة

محيي إسماعيل: رامز جلال هيروح فى داهية.. وإلهام شاهين تضبط انفعالاتها.. فيديو

فاطمة ناصر: مزعلتش من خروج “جلال الدين” صفر اليدين بالقاهرة السينمائي.. ولم أبتعد عن الأعمال المصرية|حوار

بعد إعلان عقد قرانه.. زوجة حسين الجسمي تتصدر مؤشرات البحث

زان بيتي البركة والبهجة.. أول تعليق من حسين الجسمي بعد عقد قرانه

مهزلة وسارق لتاريخ مصر.. هاشتاج #الغاء_حفل_كيفين_هارت يتصدر تويتر| اعرف السبب

أحمد مكى يبدأ تصوير الجزء السابع لمسلسل الكبير أوى

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إلغاء حفل نجمة عالمية مشهورة |فيديو

ترشيحاتنا

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : نجاح مهني

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : تجاوز الصعوبات

في ذكرى وفاته.. قصة حياة الشيخ محمود شلتوت وموقفه من التجديد

أخبار التوك شو.. قرار عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار.. ومفاجأة بشأن جدري القرود.. 11 شرطا لاستخدام الشيشة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 .. مكافآت للعذراء ومزايا مالية للميزان وخلافات زوجية لهؤلاء

قبل الاجتماع غدا.. توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

دراسة: عدم الاهتمام بنظافة الفم يسبب الإصابة بمرض كارثي

طريقة تحضير كيك الشوفان بخطوات بسيطة

لو أنت شخص عصبى.. مشروبات تساعد على الاسترخاء

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ