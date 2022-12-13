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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلاكيت ثاني مرة.. وساطة محافظ بورسعيد تعيد التوأم لقيادة المصري

التوأم يعودا لقيادة
التوأم يعودا لقيادة المصري

تنهى لجنة من مجلس إدارة النادى المصري إجراءات التعاقد مع الكابتن حسام حسن للعودة للقيادة الفنية للنادى المصري مجددا بناء على تكليف كامل ابوعلى رئيس مجلس إدارة النادى .


جاءت تكليف رئيس المصري لنائبه الحسينى ابوقمر وعضوا المجلس ياسر يحيي مسؤل التعاقدات و المشرف العام على فريق الكرة و محمد موسي عضو المجلس تحت السن بالاجتماع مع الكابتن ابراهيم حسن و الكابتن وليد بدر نائبان عن العميد حسام حسن لوجوده خارج البلاد بدولة قطر .


واتخذت إدارة المصري خطواتها لإنهاء الاتفاق مع التوأم عقب تدخل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لتقريب وجهات النظر خلال سفر مكوكى للمحافظ من بورسعيد الي القاهرة عصر اليوم أنهى بها الخطوط العريضة وازال اى سوء تفاهم ناتج عن رفض مجلس المصري عقب توليه المهمة اكمال حسام حسن وجهازه عملهم لموسم جديد بعد أن انقذوا الفريق من الهبوط الموسم المنقضي بتدخل من محافظ بورسعيد خلال مجلس سمير حلبية المعين ونجحا فى تحقيق مهمتهم .


هذا وقد علمت صدى البلد أن العميد أبدى موافقته على قيادة المصرى فنيا اعتبار من الاربعاء عقب مباراة الحرس وعودته من قطر .


كما علمت صدى البلد أن ابراهيم حسن ووليد بدر أوضحوا خلال اجتماعهم بلجنة مجلس المصري استقرارهم على الجهاز المعاون المتمثل العميد حسام حسن يعاونه الكابتن  ابراهيم حسن والكابتن طارق الصاوي المدير الفنى الحالى لنادى بورفؤاد و الكابتن سعفان صغير لحراس المرمى و الكابتن محمود عبد الحكيم مدرب مساعد و الكابتن وليد بدر مدير ادارى.


كما علمت صدى البلد أن مجلس الإدارة مازال يحاول إقناع التوأم باستمرار الكابتن طارق سليمان المدرب العام السابق بجهاز العميد و المدير الفنى الحالى للنادى المصري وهو ما يلقي رفض التوأم حتى كتابة هذه السطور .

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لينجح محافظ بورسعيد للمرة الثانية فى إقناع التوأم بتولى قيادة فريق النادى المصري ورأب الصدع بينهم وبين مجلس الإدارة مع اختلاف أعضاءه وتهدئة الجماهير واحتواء غضبتها نتيجة سوء النتائج ومطالبتها بالعميد كمنقذ للفريق . 

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