المغرب نموذجًا.. فرج عامر: نحتاج لاحتراف أكثر من 100 لاعب مصري بأوروبا

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر : لازم نستفيد من تجربة المغرب في كاس العالم ، لابد أن نجبر الأندية الكروية المصرية علي السماح لموهوبيها من الناشئين، بالاحتراف في أوروبا في سن صغيرة، ولا بد أن يكون لدينا أكثر من 100 لاعب على أقل تقدير محترف في أوروبا.

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب فرنسا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة

تقام مباراة المغرب وفرنسا، في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس، وقنوات الكأس القطرية، وقناة الرياضية المغربية “الأرضية”.