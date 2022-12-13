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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة غرقا داخل بئر مياه بإحدى المزارع بوادى النطرون

غرق فتاة بالبحيرة
غرق فتاة بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها غرقا  داخل مياه بئر لتخزين المياه داخل إحدى المزارع بوادى النطرون ، و تم نقل الجثة مشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة  واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق 

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تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بغرق فتاة داخل بئر لتخزين المياه داخل إحدى المزارع بطريق محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون 


بالإنتقال والفحص تبين لمامور مركز شرطة وادى النطرون غرق ( لميس م ع  ١٦ سنة ) ومقيمة بالمزرعة مع والدها الذى يعمل بالمزرعة  وبسؤال والدها وشهود الواقعة توصلت التحريات  انه أثناء وقوف المجنى عليها بجوار البئر زلت قدمهما وسقطت بداخله مما تسبب فى  غرقها وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة تبين لمفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية 
تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية

البحيرة وادي النطرون مركز وادي النطرون شبهة جنائية مصرع مصرع فتاة بئر مياه التحفظ على الجثة

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