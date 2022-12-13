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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبس زوجة متهم أخفت جثة قتيلة معه في البحيرة

محكمة جنايات
محكمة جنايات

قرر المستشار عبد الرحمن الرياشى وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد مجدى مدير نيابة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة أمانة سر هشام بخيت ، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لمساهمتها إلى إخفاء معالم جريمة ارتكبها زوجها، بقيامه بقتل زوجه والدة وذلك عقب ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاى البارود التى إفادة بقيام المتهمة بمساعدة زوجها عقب ارتكابه جريمته بأن قامت باخفاء معالم دماء المجنى عليها من داخل المنزل.  

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وكانت النيابة العامة قد أصدرت، بالأمس قرارها بحبس نجل زوج المجني عليها أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بقتل زوجة والدة داخل منزلها بقرية قليشان ايتاي البارود ، وطلب تحريات الشرطة حول صلة زوجته بالواقعة ، التي وردت  تفيد بقيام زوجته بمساعدته فى اخفاء معالم الجريمة. 
وكشف تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بضرب المجنى عليها حتى الموت وذلك بسبب قيام المجنى عليها بتغير الرقم السري للفيزا  الخاصة بوالده، المحبوس على ذمة أحد القضايا ، الأمر الذى جعل المتهم يغضب، ويقوم بالتعدى على المجنى عليه مستخدم عصا خشبيه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور علي جثة هامدة لربة منزل بها إصابات الرأس وعمود الجسد داخل منزلها بقرية قليشان ايتاي البارود ، وعلي الفور انتقل مأمور المركز و ضباط المباحث الي موقع البلاغ ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

و تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد المتهم الأول وهو نجل زوج المجني عليها وارتكاب الواقعة باستخدام " عصا " وكذلك توصلت الجهود لوجود صلة لزوجة المتهم بارتكاب الواقعة ، وتم ضبط المتهمين و الأداة المستخدمة وحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

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