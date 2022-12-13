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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الإسكندرية: تعيين ذوي القدرات الخاصة بإحدى شركات الملابس الجاهزة

صدى البلد

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية ، بتعيين 5 من ذوي القدرات الخاصة بإحدى  شركات الملابس الجاهزة "بوتمان مصر"، وتم تسليمهم عقود العمل الخاصة بهم والتي تم مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية ،حيث تم التأكد من مطابقتها لمواد قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، بالإضافة إلى  القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور .

 

وقام  وكيل الوزارة  مدير المديرية بتسليم عقود العمل نائبا عن وزير القوي العاملة حسن شحاتة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار  اهتمام القيادة السياسية بتشغيل ودمج ذوي القدرات بالمجتمع ليصبحوا قوة فاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة، فضلا عن  توجيهات وزير القوى العاملة لمديري المديريات بالاهتمام بهذه الفئة والعمل على تشغيلهم بوظائف تتناسب وقدراتهم.

 

حضر حفل التسليم مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وعثمان إبراهيم مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية،  ومدير الموارد البشرية بشركة "بوتمان مصر" لصناعة الملابس الجاهزة.

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