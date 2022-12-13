قهوة وداع.. إصدار جديد عن دار المكتبة العربية للنشر لـ نور إسماعيل

صدر حديثًا عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، رواية "قهوة وداع " للكاتبة نور إسماعيل، التي ستشارك في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامتها نهاية يناير المقبل.



يشار إلى أن الكاتبة نور إسماعيل، مواليد ١٩٩١ وحاصلة على ليسانس الآداب قسم الإعلام عام٢٠١٢.

ونشرت اول رواية ورقية لها عام ٢٠٢٠ "بروحى دار" ورواية "لعنة كوتارد" عام ٢٠٢١ مع دار تشكيل للنشر والتوزيع.

كما نشرت العديد من الروايات الاليكترونية منها (بنى يوسف، واسألوها عن الروح، وللرجال فيما يعشقون مذاهب) على مجموعتها الخاصة وبعض المنتديات والواتباد.