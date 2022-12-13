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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفضا ابن القنصل.. أيمن بهجت قمر يفجر مفاجأة عن عادل إمام وعمر الشريف

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

نشر المؤلف أيمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه سر اعتذار كل من عادل إمام وعمر الشرف عن فيلم ابن القنصل. 

وقال أيمن بهجت قمر : كنت بكتب فيلم ابن القنصل، وبحلم بالأستاذ عادل إمام اللي اعتذر وقتها عن الدور، وبعدها اتعرض على أستاذ عمر الشريف وبرضه اعتذر.

أيمن بهجت قمر 

وأضاف أيمن بهجت قمر: كنت أخشى من ترشيح الفنان الراحل خالد صالح للعمل، بسبب فارق السن بينه وبين الفنان أحمد السقا، والذي جسد دور ابنه خلال أحداث الفيلم، ممكن يضعف التويست وإنه مش أبوه، بس خالد صالح بعد ما شوفته ما اتخيلتش أن فيه قنصل من لحم ودم غيره.

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر من خلال حسابه على فيسبوك عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة للفنان أحمد السقا في القاهرة، بعد عرضها في موسم الرياض.

تغيب الفنان أحمد السقا، عن حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام بـ جدة رغم تواجده في السعودية، لإعادة عرض مسرحية سيدتي الجميلة.

وتم التنسيق مع أحمد السقا لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إلا أنه لم يحضر بسبب انشغاله بالعرض المسرحي في الرياض.

عرض سيدتي الجميلة 

ويعيد أحمد السقا، مسرحية سيدتى الجميلة، على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

عمر الشريف عادل إمام ايمن بهجت قمر خالد صالح الفنان احمد السقا فيلم ابن القنصل Arts Entertainment

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