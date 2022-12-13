نشرة أخبار العالم | هبوط الدولار وصعود اليورو.. الصحة العالمية تحذر الأطفال من مرض خطير.. تفاصيل مقتل 31 إسرائيلي

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الصحة العالمية تحذر من عدوى المكورات العقدية بين الأطفال

دعت منظمة الصحة العالمية إلى اليقظة في مواجهة زيادة الإصابات بأمراض خطيرة بين الأطفال.

ويأتي ذلك في أعقاب مجموعة من الإصابات بعدوى المكورات العقدية بين الأطفال.

وأفادت المنظمة، في بيان مشترك مع هيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، بأن فرنسا وايرلندا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة سجلت زيادة في حالات المرض الخطير المعروف باسم عدوى المكورات العقدية من المجموعة الغازية بين الأطفال دون سن العاشرة في عام 2022.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل العديد من حالات الوفاة في هذه المجموعة العمرية بسبب الإصابة بعدوى المكورات العقدية. وفي بريطانيا وفرنسا، كان عدد الحالات الخطيرة أعلى كثيرا من الأعداد المسجلة في نفس الفترة قبل جائحة كورونا.

يذكر أن عدوى المكورات العقدية عادة ما تسبب أمراضا خفيفة فقط، مثل الحمى القرمزية، ويمكن علاجها جيدا بالمضادات الحيوية. ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وتحتاج الحالات الشديدة إلى احتجازها بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، مع العلم بأنه لا يوجد لقاح متاح ضد بكتيريا المكورات العقدية المجموعة حتى الآن.

انهيار الدولار وصعود اليورو.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

تراجع الدولار الأمريكي وشهد سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل ارتفاعا بقيمة (0.0010) نقطة وبنسبة (0.09%) وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الدولار

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر مقابل الدولار = 1.0551 دولار.

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر = 0.9479 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء

جاء سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8587 جنيه استرليني.

جاء سعر الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر مقابل اليورو = 1.1642 يورو.

مقتل 31 إسرائيليا.. تل أبيب تعترف بفشل الجيش وتكشف خسائرها بـ2022

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن 31 إسرائيليًا قتلوا في عمليات نفذها الفلسطينيون في الضفة الغربية خلال العام 2022.

وأفادت القناة الإسرائيلية بان الارتفاع في عدد القتلى بسبب إحدى السمات البارزة لـ الانتفاضة في نسختها الجديدة التي تمتاز بمقاومة شرسة ومسلحة في كل الأراضي الفلسطينية.

واعترف جيش الاحتلال، اليوم، بعملية عسكرية فاشلة قام بها جنوده في مدينة نابلس قبل أيام.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن "نشاط عسكري فاشل للجيش الإسرائيلي في نابلس، حيث تمكن المقاومون الذين قتلوا الرقيب "عيدو باروخ" من الفرار خلال محاولة اعتقالهم".

وذكرت مصادر عبرية إن "نشطاء "عرين الأسود" الذين قتلوا الجندي قرب شافي شمرون منذ أكثر من شهرين تمكنوا من الفرار من يد قوة خاصة نفذت عملية في البلدة القديمة منذ أيام".



وكان الرقيب في جيش الاحتلال عيدو باروخ 21 عاماً وهو من لواء جفعاتي، قد قتل أكتوبر الماضي في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة شافي شومرون قرب مدينة نابلس.