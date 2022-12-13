مؤسس فرقة فن وصاية يكشف أسباب غيابهم عن الساحة

كشف أحمد مطاوع، مؤسس ورئيس فرقة "فن وصاية"، عن أسباب غياب الفرقة طوال العامين الماضيين وتوقف نشاطها خلال تلك الفترة، موضحًا أنّ جائحة فيروس كورونا هي السبب الرئيسي وراء ذلك، لاسيما في ظل التوقف التام الذي شهدته أغلب المؤسسات آنذاك وإلغاء التجمعات.

وأكد أحمد مطاوع، في تصريحاتٍ صحفية، إنّ نشاط "فن وصاية" سيعود خلال الفترة القليلة المُقبلة، بأعمالٍ غنائية جديدة خلال الفترة المُقبلة، بجانب مجموعة من الحفلات داخل ساقية الصاوي بالزمالك، قائلًا: "لم نتوقف عن البروفات خلال فترة كورونا، ولكن مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية".وأعرب عن آماله بأنّ تنال الأعمال الجديدة إعجاب الجمهور فور طرحها، لاسيما في ظل جهود الفريق، لتقديم أغانٍ تُحافظ على الارتقاء بالذوق العام ومواجهة عشوائية المهرجانات الشعبية.

ويهدف فريق "فن وصاية" لتقديم أغانٍ طربية، للارتقاء بالذوق العام، ومواجهة القبح والعشوائية التي شهدتها الساحة الغنائية في السنوات الأخيرة، كما نجح أحمد مطاوع من خلال الفريق، استقطاب عددًا من المواهب الشبابية في عالم الغناء والموسيقى، وصل بعضهم إلى برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز".