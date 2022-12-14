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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم إعطاء غير المسلم نسخة مترجمة من القرآن.. أزهري يجيب

المصحف
المصحف

ورد إلى الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، سؤال يقول صاجبه "ما حكم إعطاء غير المسلم نسخة من القرآن مترجمة بنفس لغته ؟.

 

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وأجاب أبو اليزيد سلامة، على السؤال من خلال موقع صدى البلد، أن المصحف لا يكتب إلا باللغة العربية وبالرسم العثماني ، أما غير ذلك فيسمى ترجمة لمعاني المصحف، وهذا بفضل الله تم بشكل كبير إلى لغات كثيرة.

إهداء غير المسلم نسخة من القرآن 

 

وأشار إلى أن معاني القرآن الكريم ترجمت إلى عشرات اللغات العالمية، وهذا لا مشكلة ولا حرج فيه، في أن يهديه المسلم إلى غير المسلم لعل الله ينير قلبه بهذه القراءة.

وأوضح، أن إهداء المسلم نسخة مترجمة لمعاني القرآن أمر مشروع ولا حرج فيه، فهو كتاب الله لا نخفيه على أحد ، فهو لفظ معجز وكلام محكم، لا خلال ولا نقصان فيه أبدا.


حكم ترجمة القرآن

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه بالفعل لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية ، فمثلا قوله تعالى “ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ” ، عند ترجمتها ترجمة حرفية قيل هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهم ، وهذا لا يصح وبعيد كل البعد عن المعنى الحقيقي للمعنى الآية الكريمة .

وكذلك عند تفسير قوله تعالى : “ والعصر إن الإنسان لفي خسر ” كلمة خسر عند ترجمتها ترجمة حرفية قيل أن الخسر هو النجاسة،  وهذا يتنافى مع قوله تعالى : “ ولقد كرمنا بني آدم ” .

وأضاف جمعة خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا : رسول الله خاتم النبيين عند ترجمتها قالوا إن خاتم النبيين هي الولد الأخبر في الفصل، وهذا لا يليق بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم .

وأوضح المفتي السابق أن هناك تراكيب في القرآن الكريم يجب أن تقال كما هي ، فمثلا قوله تعالى : “ الرحمن على العرش استوى ” ، فتم ترجمة كلمة استوى : في الإنجليزية ب jamp أي قفز الرحمن على العرش ، ومعاذ الله أن يحدث ذلك ، فهنا الترجمة أدت إلى التحريف وإلى أشياء لا تليق بالذات الإلهية. 

 

الأزهر القرآن المصحف القران الكريم حكم ترجمة القرآن

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