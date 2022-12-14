شبانة يُفجرها: البعض يريد إثارة أزمة بسبب عدم تهئنة محمد صلاح للمغرب

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن الزج باسم محمد صلاح نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الانجليزي، بشأن انجاز منتخب المغرب (قصة بايخة وليس لها معنى).

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "محمد صلاح لاعب عربي ولديه مشاعر جيدة تجاه العرب، هناك نجوم كبيرة في الوطن العربي لم تكتب أي تويتات أو بوستات للإشادة بمنتخب المغرب، ولكن البعض يريد صناعة أزمات والادعاء بأن صلاح غير سعيد بسبب عدم تصويت المغرب له في جوائز البالون دور".

وأضاف: "لا أريد أن يتحدث الإعلام المصري أو المغربي في هذا الأمر وتهنئة صلاح للمغرب، البعض يريد ضرب (كرسي في الكلوب) وإثارة أزمات وجدل، أتمنى أن يبتعد الجمهور عن هذه الأمور عبر السوشيال ميديا".

محمد صلاح

واختم: "البعض يريد صناعة (حالة جدل) حول صلاح ومنتخب المغرب، وهي أمور غير موجودة على أرض الواقع".