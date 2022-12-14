بعد 12 عامًا بالسجن.. هل سيطلب تاجر الموت الروسي تعويضات من أمريكا؟

كشف تاجر الموت الروسي فيكتور بوت المفرج عنه من السجن الأمريكي في إطار صفقة تبادل السجناء، عن أنه لن يطلب تعويضات من الولايات المتحدة.

وحسبما نقلت “روسيا اليوم”، قال بوت في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لا أريد إهدار السنوات على المشاركة في المرافعات القضائية.. هذا غير بنّاء.. لدينا بلاد كبيرة ولدينا ما نشتغل به".

وردا على سؤال عن موقفه تجاه الولايات المتحدة، قال بوت إن "في كل بلد هناك جوانب جيدة وبعض الأمور السلبية أيضا.. ولذلك كيف يمكن أن يكون موقفي من البلد؟ البلد كبير جدا.. ومن غير الصحيح وصفه بكلمة واحدة انطلاقا من مشاعر الحقد والاستياء".

يذكر أن السلطات الأمريكية أفرجت عن فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة الأسلحة يوم 8 ديسمبر في إطار صفقة تبادل السجناء مقابل إفراج روسيا عن الأمريكية بريتني غراينر المحكوم عليها بالسجن في روسيا.

وتم اعتقال بوت بطلب أمريكي في تايلاند عام 2008، وقبع بالسجن الأمريكي منذ 2010.

وكان بوت عاد إلى موطنه، بعد صفقة تبادل السجناء، واعلن عن انضمامه إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني المتطرف الموالي للكرملين، وهي خطوة قد تدفع لحصوله على مقعد في البرلمان الروسي.

وفي مقطع فيديو بثته صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ليونيد سلوتسكي، الذي كان يقف إلى جانب بوت: "أود أن أشكر فيكتور أناتوليفيتش [بوت] على القرار الذي اتخذه وأرحب به في صفوف أفضل حزب سياسي في روسيا".