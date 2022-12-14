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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بالإسكندرية: توفير فرص لذوي الإعاقة برواتب مجزية

صدى البلد

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، قبول طلبات راغبي العمل علي عدد محدود من المهن والوظائف لذوي الإعاقة بنسبة الـ 5% ، حتي 18 ديسمبر الجاري، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية .

 

وقالت المديرية علي صفحتها الرسمية: إن فرص العمل المتوفرة لذوي الإعاقة  تشمل عمال، ومصمم جرافيك، ومحاسب بشركة خاصة مصرية- إنجليزية "كادييويس لين"، والتقديم بالشركة 28 شارع  ابن حوقل سان ستيفانو أول الرمل  الساعة العاشرة صباحا يوميا حتى الموعد المحدد.

 

وتمتد الفرص لذوي الإعاقة لتشمل موظف استقبال ، بدار محمد رجب 24شارع الأمير جميل زيزينيا  .

وقالت المديرية :إن الأوراق المطلوبة عند تشغيل نسبة الـ 5 من المعاقين بشركات القطاع الخاصة تتضمن، أصل شهادة التأهيل ، وتستخرج من مديرية الشئون الاجتماعية  ، أو أصل كارنية الخدمات المتكاملة ،وأصل شهادة الجيش، وأصل شهادة الميلاد ، وأصل المؤهل أو شهادة محو الأمية "بالحي التابع له أو مبني محافظة الإسكندرية".

كما  تتضمن الأوراق أصل برنت من التأمينات التابع له ذوي الإعاقة مدون بدون قطاع ، وأصل كعب العمل ويستخرج من موقع وزارة القوي العاملة بالنت، وصورة بطاقة الرقم القومي ، ورقم الموبايل ، وصورتين شخصية، والسن المطلوب من 21 إلي 35 سنة فقط.

 

وأكدت المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا وصحياً، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات الوزارة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليها شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

 

وقالت المديرية: إنها  وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين وذوي الإعاقة.

 

 

 

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