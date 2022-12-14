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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية فى المقدمة.. تراجع إنتاج عشر دول في أوبك

صدى البلد

أعلنت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط انخفض ليصل الى 28.826 مليون برميل يوميًا بانخفاض مقداره 744 ألف برميل يوميا عن شهرنوفمبر  الماضي بعد انخفاض إنتاج العراق وتسع دول أخرى .

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن "أكبر الانخفاضات جاءت أولاً من السعودية اذ تراجع انتاجها النفطي نحو 404 آلاف برميل يوميا ليصل الى 10.474 ملايين برميل، يليها الإمارات بانخفاض 149 ألف برميل يوميا، يليها الكويت بانخفاض 121 ألف برميل يوميا، يليها العراق بانخفاض 117 الف برميل يوميا ليصل إنتاجه إلى 4.465 ملايين برميل".

واشارت المنظمة إلى أن "الزيادات جاءت من نيجيريا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 92 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.158 مليون برميل يوميًا، يليها أنغولا إلى 38 الف برميل يوميا ".

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2022 و2023، مبينة أن التباطؤ الاقتصادي كان واضحًا تمامًا، إلا أن هناك جانبًا صعوديًا محتملًا، مثل تخفيف سياسة "صفر-كوفيد" الصينية.

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