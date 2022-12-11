أمين عام أوبك: التحالف يلعب دورا فعالا في دعم استقرار السوق

أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، أن تحالف أوبك+ يلعب دورا فعالا في دعم استقرار السوق، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتشكيله.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الغيص قوله:"بعد ستة أعوام، لا تزال هذه المجموعة مستمرة في لعب دور فعال في دعم استقرار السوق"، مشيرا إلى أهمية الاستقرار في تحقيق النمو والتنمية وجذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.

وكان آخر اجتماع لتحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء منظمة أوبك وآخرين من خارجها على رأسهم روسيا، قد عقد في الرابع من ديسمبر.

تعاون تاريخي

وصادف أمس الذكرى السنوية السادسة لإعلان التعاون التاريخي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها "الدول غير الأعضاء" أوبك + الذي تم التوقيع عليه في الاجتماع الوزاري الأول لأوبك + في 10 ديسمبر عام 2016 في فيينا بالنمسا.

وشكل هذا التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وعشر دول منتجة للنفط من خارج المنظمة إطارا مهما أسهم في تأمين استقرار مستدام لسوق النفط من خلال التعاون والحوار لمصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأضاف الغيص، أن إعلان التعاون بين أوبك وحلفائها هو إطار تعاوني غير مسبوق لـ 23 دولة منتجة للنفط يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والحوار وبعد ستة أعوام يواصل الإطار لعب دور فعال في دعم استقرار السوق وهو أمر ضروري للنمو والتنمية فضلا عن جذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.

وقال الغيص "ظهر التزام الأعضاء فى تحالف أوبك + لتحقيق سوق نفط مستقرة مرة أخرى في أعقاب الانكماش الحاد في سوق النفط الناجم عن جائحة كوفيد - 19 حيث دعمت هذه الجهود عملية التعافي من الجائحة العالمية وتم الاعتراف بها على أعلى المستويات الحكومية ومن قبل المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية الأخرى".

وتهدف "أوبك بلس" إلى تأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمية من خلال التعاون والحوار بما في ذلك على المستويين البحثي والتقني لمصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين حيث ظهر التزام المشاركين في "أوبك بلس" بسوق نفط مستقرة مرة أخرى في أعقاب الانكماش الحاد في سوق النفط الناجم عن جائحة "كوفيد - 19" حيث دعمت هذه الجهود عملية التعافي من الجائحة العالمية وتم الاعتراف بها على أعلى المستويات الحكومية ومن قبل المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية الأخرى.