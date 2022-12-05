الإمارات تدعم أوبك+ في قرار تمسكها بسياسة الإنتاج الحالية

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن بلاده تدعم قرار أوبك + الخاص بعدم وجود حاجة لتغيير قرارها السابق الخاص بخفض إنتاج مليوني برميل.

وأضاف المزروعي لشبكة "CNBC عربية"، أن الإمارات تنفذ مشاريع توسعية في قطاع المصافي ومنتجات البتروكيماويات؛ لتأمين الاحتياجات المحلية والعالمية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة أوبك+، اتفقوا أمس الأحد على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023.

وقال المحللون إن قرار أوبك+ كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

وأكدت الدول الأعضاء في أوبك + مجددًا استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.