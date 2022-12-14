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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت العدل: هناك حملة ممنهجة ضد أعظم لاعب بتاريخ الكرة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه السيناريست مدحت العدل، رسالة إلي مهاجمي محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب مدحت العدل في منشور له عبر خاصية “الاستوري”: “هناك حملة ممنهجة ضد أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية محمد صلاح.. ومقارنات لا تليق مع لاعبين أخرين نحبهم ولكن نظلمهم تمامًا إذا وضعناهم في جملة واحدة مع من شرفنا ويشرفنا خُلقًا ولعبًا ووطنية.. للمرة الثانية محمد صلاح فخر لنا جميعًا.. استقيموا يرحمكم الله”.  

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن الزج باسم محمد صلاح نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزي، بشأن انجاز منتخب المغرب (قصة بايخة وليس لها معنى).

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "محمد صلاح لاعب عربي ولديه مشاعر جيدة تجاه العرب، هناك نجوم كبيرة في الوطن العربي لم تكتب أي تويتات أو بوستات للإشادة بمنتخب المغرب، ولكن البعض يريد صناعة أزمات والادعاء بأن صلاح غير سعيد بسبب عدم تصويت المغرب له في جوائز البالون دور".

وأضاف: "لا أريد أن يتحدث الإعلام المصري أو المغربي في هذا الأمر وتهنئة صلاح للمغرب، البعض يريد ضرب (كرسي في الكلوب) وإثارة أزمات وجدل، أتمنى أن يبتعد الجمهور عن هذه الأمور عبر السوشيال ميديا".

محمد صلاح

واختم: "البعض يريد صناعة (حالة جدل) حول صلاح ومنتخب المغرب، وهي أمور غير موجودة على أرض الواقع".

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