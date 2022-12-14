مصرع شخص بضربة "ساطور" في مشاجرة بسبب معاكسة فتيات بالغربية

شهدت منطقة السنطة البلد بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة شخص إثر ضربة بـ"ساطور " عقب تبادل السباب والشتائم عقب مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات.



وانطلقت أحداث المشاجرة أمام منزل أحد الطرفين إذ تبادلا السباب والشتائم ليتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي وينتهي الأمر بتعرض شخص يدعي "علي.ش" لإصابة خطيرة في ذراعة نتيجة ضربة من ساطور بالإضافة إلى جروح نقل على إثرها للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة داخلها .

وأفاد شهود عيان أن المصاب دخل بضربة ساطور على يد أحد الأشخاص يدعى"فتحي.ال"في حالة إغماء بعدما وصل إلى مستشفى السنطة العام وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بورود بلاغ بوجود مصاب في مشاجرة بعد تلقيهم بلاغاً من مستشفى السنطة العام ليتم جمع المعلومات عن الواقعة والقبض على المشاركين في الواقعة بعد تحديد الأشخاص ومقار سكنهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.