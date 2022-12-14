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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الغرف السعودية يطلق "قافلة التمويل" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اتحاد الغرف السعودية
اتحاد الغرف السعودية

أعلن اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية عن إطلاق مبادرة بعنوان " قافلة التمويل" والتي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية.


وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور الاتحاد في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من حزم الدعم المالي التي تقدمها الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، في ظل أهمية القطاع حيث يمثل أكثر من 99.7% من المنشآت التجارية كما تستهدف رؤية 2030 رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

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ويشارك في القافلة بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تقدم هذه الجهات تعريفاً بما لديها من برامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها، وذلك من خلال لقاءات بالغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة.


وحطت "قافلة التمويل" ركابها في أول محطاتها بحائل أول أمس الاثنين، حيث عقدت الغرفة التجارية بحائل ورشة عمل بعنوان " قافلة التمويل" بحضور قيادات الغرفة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث جرى تقديم تعريف شامل بخدمات التمويل المقدمة من الجهات المشاركة في القافلة وكيفية استفادة المنشآت التجارية منها بما يساعدها على تنمية وتوسيع أنشطتها وعملياتها التجارية.


الجدير بالذكر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام خاص في أجندة عمل اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية، من خلال مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجان وحاضنات ريادة الأعمال بالغرف التجارية، والشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية لتعزيز قدرات منشآت القطاع الإدارية والفنية والمالية والتسويقية ، فضلاً عن عقد الدورات لتأهيل وتثقيف وتدريب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكيفية تأسيس وإدارة مشروعاتهم.

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