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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تطعيم 998 ألف طفل ضد مرض شلل الاطفال

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال حملة التطعيم

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالي، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

ويتم تنفيذ الحملة من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، بالإضافة لتجهيز 347 وحدة صحية بجميع المراكز لاستقبال الأطفال للحصول على التطعيم.

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وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطعيم 998 الف و239طفل وذلك منذ بداية الحملة حتى اليوم الثالث.

وأضاف انه يتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة والوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقري، مؤكداً على توحيد جميع الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وناشد وكيل الوزارة جموع المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظاً على صحة وسلامة أبنائهم ووقايتهم من هذا المرض وللحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى انه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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