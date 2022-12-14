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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مجدي يحذر زملائه بسبب محتال l تفاصيل

احمد مجدي
احمد مجدي

نشر الفنان أحمد مجدي عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام تحذير من شخص يحاول انتحال شخصيته . 

وعلق أحمد مجدي قائلا : لازال هناك شخص منتحل هويتي،ولازال يتواصل مع الزملاء والفنانين،من الوسط الفني العربي ، من مختلف المجالات. يدعي بأنه أنا، وبأن عنده مشروع فنى قيد الإنتاج.

وتابع أحمد محدي : يرجي عدم الرد أو التواصل أو إرسال أي مواد شخصية أو فنية لهذاالمحتال. وأرجو عدم الرد أو التواصل في حال عدم وجود معرفة مسبقة بيننا لدواعي الأمن والإحتياط ، حتي يأخذالقانون مجراه مع هذا المدعي.

وكان قد قال الفنان أحمد مجدي إنه لديه أحلام وطموحات ويسعى لتحقيق ما يرغب فيه مثل التمثيل في الخارج ولكنه لا يدفع نفسه نحو أي شيء. 

 

وأكد أحمد مجدي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أنه يعتبر "الشغل أرزاق"، ويحاول دائما السعي لتحقيق ما يرغب به، ويبذل الجهد الكافيء ليكون مستعدا حينما تأتيه الفرصة. 

وأشار أحمد مجدي إلى أن الجيل الحالي يحاول الاستفادة من الإمكانيات المتاحة سواء للوصول للعالمية أو تقديم أعمال بمستوى عال، موضحا:" اللي قبلنا عملوا اللي يقدروا عليه عشان يوصلوا واحنا بنحاول نستفيد من الإمكانيات اللي في ايدينا وكل جيل عنده تحدياته المختلفة". 

 

وأوضح أحمد مجدي أنه لا يرفض العمل مع أي شخص مرتين، ولا يوجد شخص قدم معه أعمال لا يرغب في مشاركته مرة أخرى، مثل المخرج ماندو العدل الذي قدم معه 3 مسلسلات ولا يمانع من تكرار التجربة. 

 

أحمد مجدى الفنان احمد مجدي المخرج ماندو العدل موقع صدى البلد انستجرام

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