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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تستعد لبدء الاختبارات الإلكترونية لنهاية الفصل الدراسي الأول

جامعة المنيا
جامعة المنيا

اجتمع الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، بأعضاء اللجنة العُليا المُشرفة على أعمال الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بحضور عمداء كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والمدير التنفيذي للمعلومات، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية ونائبه، ومديري التعليم الإلكتروني، والبوابة الإلكترونية للجامعة.

 

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ناقش الاجتماع الاستعدادات اللازمة لبدء اختبارات نهاية الترم الأول للعام الجامعي 2022 /2023، والوقوف على استعدادات المركز لتسهيل أعمال الاختبارات للطلاب والضوابط المنظمة له، من حيث مراجعة الأنظمة الإلكترونية، والتقييم لنواتج التعلم، وبنوك الأسئلة وبنائها، ومعايير الجودة للاختبارات من حيث عدد الأسئلة ووقت الامتحان، والصعوبة بما يٌعزز جهود ودور المركز في نجاح العملية الامتحانية، وآليات دعم العملية التعليمية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع.

وخلال الاجتماع أكد د. عصام فرحات، على تطبيق الضوابط المقترحة المنظمة لسير أعمال الامتحانات بمركز الاختبارات الالكترونية، التي أقرها مجلس الجامعة، والتي اعتمدت مجموعة من القواعد العامة لانتظام أعمال الاختبارات، تؤكد على إعداد خريطة زمنية معتمدة منذ بداية الفصل الدراسي تشمل أعداد المقررات ومواعيد امتحانها، وبياناً بأعداد الطلاب الممتحنين، ونسب توافر أعداد المراقبين ورؤساء اللجان بالنسبة لأعداد الطلاب الممتحنين، والتنبيه على الطلاب بأن الامتحانات مراقبة بالكاميرات وحق الجامعة للعودة لها والاستدلال بها في إطار المخالفات التأديبية لحالات الغش، مشيراً إلى أن الاختبارات الإلكترونية منظومة متكاملة وتجربة ناجحة لتطوير نظم القياس والتقويم، وتعتبر الأكثر تعبيراً لقياس مستوى الطلاب وتحقيقاً للشفافية، بما يُساهم في رفع مستوى المنظومة التعليمية، وموجهاً إلى وضع آليات لاستيعاب كافة أعداد الطلاب بالقطاع الطبي خلال الامتحانات .

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