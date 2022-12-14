هالة سرحان لـ أسما إبراهيم: فخورة بك لأنك مجتهدة

وجهت الاعلامية القديرة هالة سرحان رسالة الي الاعلامية أسما إبراهيم عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقالت الاعلامية هالة سرحان في رسالتها ( انا فخورة بك لانك محترمة ودئوبة ومجتهدة وفاهمة ان الواحد يفضل يتعلم طول حياتة وجميلة وانيقة وعندك شغف وحب المهنة وتتطلعين الي الإتقان ).

وعلقت عليها الاعلامية أسما إبراهيم قائلة ( يا دكتورة هالة بتعلم من حضرتك دائما ودي شهادة اعتز بها ووسام طول عمري )

يذكر أن الاعلامية أسما إبراهيم تقدم حاليا الموسم الثالث من برنامج ( حبر سري ) الذي يعرض علي شاشة القاهرة والناس وتستضيف عددا كبيرا من الفنانين والشخصيات العامة .