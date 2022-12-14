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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة سرحان لـ أسما إبراهيم: فخورة بك لأنك مجتهدة

صدى البلد

وجهت الاعلامية القديرة هالة سرحان رسالة الي الاعلامية أسما إبراهيم عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقالت الاعلامية هالة سرحان في رسالتها ( انا فخورة بك لانك محترمة ودئوبة ومجتهدة وفاهمة ان الواحد يفضل يتعلم طول حياتة وجميلة وانيقة وعندك شغف وحب المهنة وتتطلعين الي الإتقان ).

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وعلقت عليها الاعلامية أسما إبراهيم قائلة ( يا دكتورة هالة بتعلم من حضرتك دائما ودي شهادة اعتز  بها ووسام طول عمري )

يذكر أن الاعلامية أسما إبراهيم تقدم حاليا الموسم الثالث من برنامج ( حبر سري ) الذي يعرض علي شاشة  القاهرة والناس وتستضيف عددا كبيرا من الفنانين والشخصيات العامة .

ايناس الدغيدى القاهرة والناس التواصل الاجتماعي برنامج الاعلاميه أسما تواصل الاجتماعي

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