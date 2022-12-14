رغم الخسارة.. كريم عبد العزيز للمنتخب المغربي: سيظل التاريخ يتذكركم

وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة الي المنتخب المغربي في مباراة اليوم مع المنتخب الفرنسي .

وغرد كريم عبد العزيز ، من خلال حسابه الشخصي تويتر : “ قبل أن تنتهى المباراة ...سيظل التاريخ يتذكركم كثيرا يا أسود الأطلس .من كل قلبي كمواطن عربي شرفتونا ورفعتوا راس كل العرب ”.مبرووووووووووك المغرب " .

سجل منتخب فرنسا الهدف الثاني في شباك المغرب، بالمباراة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل البديل كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 78، من متابعة لتمريرة زميله كيليان مبابي

وحاء هدف فرنسا الأول مباغتًا مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة على الطائر من متابعة للهجمة التي بدأها أنطوان جريزمان.