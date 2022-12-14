تحرير 50 محضرا للمخابز وتوريد 23750 طن أرز في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإشراف على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة على الأسواق لضبط السلع الغذائية الغير صالحه لاستهلاك الادمى.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار والمضاربة على الاسعار وحماية جمهور المستهلكين .

أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٥٠ محضر تموينى بناحية قرى مركز دمياط والسنانيه بيانها( ٥ مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات+ محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى للأرز + ٢اخفاء وعدم الاعلان عن مخزن تابع للمحل+ ٢عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية+ ٢محضر استخدام أكياس سوداء محظور تداولها+ ٢٨ عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامه+ ١٠ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها).

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتزرة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامه.

وعلى صعيد آخر تم توريد ٢٣.٧٥٠ طن أرز شعير للشون والمضارب الحكومية المعتمده .وإعفاء الحيازات فدان فأقل .

.ومد مهلة التقدم بإخطار إلى المديرية لأصحاب مخازن الارز حتى ٢٥/١٢/٢٠٢٢ ..وفتح باب التوريد حتى ١٥/١/٢٠٢٣ .

ومديرية التموين تهيب بالمزارعين والتجار أستثمار المهله المقرره للأخطار وتوريد المعدل المقرر.