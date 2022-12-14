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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الثامن في مسابقة التربية الموسيقية لأعياد الطفولة

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، حصد المركز الثامن على مستوى الجمهورية بمسابقة التربية الموسيقية لأعياد الطفولة.

 وأوضح أن الطالب بيجول ميلاد تناغو، من مدرسة الجغيل الابتدائية بالخارجة نجح في حصاد المركز الثامن بتصفيات الجمهورية لمسابقة أجمل صوت بالمرحلة الإبتدائية، بعد تصدره قائمة الفائزين بالمسابقة على مستوى المديرية.

وفي سياق متصل، قال حسن، أن قطاع تعليم الوادى الجديد، شارك فعاليات المجلس القومى للمرأة بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث جرى تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية التثقيفية وورش العمل لطالبات المدارس تضمنت مجموعة من المحاور الهامة التي تدين العنف ضد المرأة.

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