بيتكلم عليا لجورج وسوف تقترب من ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية بيتكلم عليا للمطرب جورج وسوف لتحقيق 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بأسبوعين.

الأغنية من كلمات الشاعر المصريّ أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

الأغنية من إنتاج رودولف جبر، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائيّة من نصيب النجمة اللبنانيّة زينة مكّي.

احتفل المطرب جورج وسوف مؤخرا بنجاح أغنيته الجديدة “بيتكلم عليا” مع فريق عمل الأغنية، وذلك بعد تحقيقها نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واحتفل جورج وسوف بالأغنية بتقطيع تورتة مدون عليها اسم الأغنية مع فريق العمل الخاص بها وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية احتفالات بهذا النجاح.

أغنية بيتكلم عليا حققت مركزا متقدما ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر فى أيام قليلة من طرحها، حيث تخطت ما يقرب من 2 مليون ونصف مشاهدة، كما احتلت المركز الرابع فى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر.