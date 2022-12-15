عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتكلم عليا لجورج وسوف تقترب من ملايين مشاهدة

جورج وسوف
جورج وسوف

اقتربت أغنية بيتكلم عليا للمطرب جورج وسوف لتحقيق 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بأسبوعين.

الأغنية من كلمات الشاعر المصريّ أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

الأغنية من إنتاج رودولف جبر، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائيّة من نصيب النجمة اللبنانيّة زينة مكّي.

احتفل المطرب جورج وسوف مؤخرا بنجاح أغنيته الجديدة “بيتكلم عليا” مع فريق عمل الأغنية، وذلك بعد تحقيقها نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

«صفوح شغالة».. نافس عبد الوهاب بعد تغيير صوت جورج وسوف بهذه الأغنية

حكاية صفوح شغالة| الشاعر غاص في أعماق الذات البشرية وساهم في شهرة جورج وسوف

واحتفل جورج وسوف بالأغنية بتقطيع تورتة مدون عليها اسم الأغنية مع فريق العمل الخاص بها وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية احتفالات بهذا النجاح.

أغنية بيتكلم عليا حققت مركزا متقدما ضمن  قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر فى أيام قليلة من طرحها، حيث تخطت ما يقرب من  2 مليون ونصف مشاهدة، كما احتلت المركز الرابع  فى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر.

 

التواصل الاجتماعي عابد فهد مواقع التواصل الاجتماعي جورج وسوف مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

موضوعات متعلقة

نادر عباسي يكشف سبب اختيار لؤي في حفل إعادة تراث محمد عبدالوهاب

هالة سرحان لـ أسما إبراهيم: فخورة بك لأنك مجتهدة

تفاصيل احتفالات الكريسماس على مسرح سيد درويش

صور جديدة من العرض الاول لأفاتار في الشرق الاوسط

موسيقى حضرة العمدة على طريقة شادي مؤنس في رمضان

أعمال رومانسية عالمية بقيادة المايسترو نادر عباسى فى الأوبرا

ماجد سرور: فخور بتكريمي في لوس أنجلوس

بيتكلم عليا لجورج وسوف تتخطى الـ5 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

تراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى منذ 41 عامًا

أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل ذكية

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

البنتاجون يكشف تفاصيل لقاء أوستن مع الرئيس السيسي في واشنطن

أصلي الفجر قبل الشروق بوقت بسيط فهل ضاع وقته؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ